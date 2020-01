Крајиновић након драме у другом колу Аустралијан опена (ВИДЕО)

Крајиновић је после четворочасовне борбе сломио отпор Француза Квентина Халиса за коначних 7:6 (7), 7:6 (1), 3:6, 4:6, 7:5.

Српски тенисер ће у другој рунди играти против шестоструког шампиона Мелбурна Роџера Федерера. Састаће се већ у сриједу ујутру по нашем времену.

Крајиновић је боље ушао у наставак меча након прекида због кише, те добио први сет на разлику у тај-брејку са 9:7.

@filipkrajinovic gets it done in FIVE!



