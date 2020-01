Слон прошетао ходником хотела (ВИДЕО)

На снимку се види како слон лагано корача ходником и истражује предмете у својој близини. Док опуштено шета лобијем, слон детаљно разгледа непознато окружење. Затим сурлом прелази преко лампе која украшава лоби.

woke up to a text from my mom about how a wild elephant went into a Sri Lankan hotel and gently wandered around while poking stuff with his trunk pic.twitter.com/C2biQT8C30