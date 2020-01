Вучић у Давосу с Пленковићем (ФОТО)

- Разговор са Пленковићем је био отворен и пријатан, дотакли смо се односа Србије и Хрватске и чини ми се да је изражено више повjерења и оптимизма - рекао је Вучић за Блиц након сусрета на маргинама Свјетског економског форума.

Jutarnji razgovori o srpsko-hrvatskim odnosima sa premijerom @plenkovic.andrej.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Jan 21, 2020 at 12:03am PST