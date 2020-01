Нетанијаху захвалио Вучићу за пријатељски гест (ФОТО)

- Хвала, предсjедниче Вучићу. Радујем се нашем сусрету у Јерусалиму - написао је Нетанијаху и ретвитовао Вучићев пост са фотографијом на којој се види да је на згради Предсједништва окачена и застава са Давидовом звијездом.

Thank you President Vucic. Looking forward to meet you in Jerusalem https://t.co/lGtDOBQoJl

Вучић је раније навео да је Давидова звијезда некада била симбол покушаја уништења јеврејског народа од нациста, док је данас симбол части, преноси РТС.

- Oвај знак био је симбол покушаја уништења јеврејског народа од стране нациста. Данас је симбол части. 75 година касније. Никада више - написао је Вучић на својим званичним налозима на Твитеру и Инстаграму, уз фотографију зграде Предсједништва.

Ovaj znak bio je simbol pokušaja uništenja jevrejskog naroda od strane nacista. Danas je simbol časti. 75 godina kasnije. Nikada više. . . . This badge was a symbol of the attempted destruction of the Jews by the Nazis. Now it is a symbol of honor. 75 years after. Never again.

