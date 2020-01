Вучић из Давоса: Није било ниједне примједбе на економију, само похвале (ФОТО)

Вучић истиче да, за разлику од политичког панела о Западном Балкану, на којима је било примједби упућених на рачун Србије, због набавке наоружања, мада дефанзивног, да су на економском панелу сви честитали Србији.

Каже да су напредак српске економије похвалили представници Свјетске банке и Европске банке за обнову и развој, као и да је и и сам директор ЕБРД Сума Чакрабарти рекао да је претходна година била рекордна за Србију и да је потрошила више од 500 милиона евра за пројекте.

"Imao sam dosta važnih razgovora što je za Srbiju od ogromnog značaja i tome ovaj forum služi. Ovde sam da se borim za našu zemlju, da zastupam interese naših građana i ponosan sam na to. Za nas su svakako najvažniji razgovori bili sa savetnikom za nacionalnu bezbednost predsednika Trampa, Robertom O'Brajanom, imali smo jedan otvoren, iskren i veoma prijateljski razgovor i rekao sam mu da bismo voleli da ugostimo predsednika Trampa u Beogradu. Što se tiče ekonomije, Srbiji su svi čestitali na ostvarenim rezultatima, predsednik Evropske banke za obnovu i razvoj Čakrabarti je rekao da je ovo rekordna godina za Srbiju. Govorio sam o našim planovima, o prelasku sa školskog na radni nivo i dalje nam je potrebno više dualnog obrazovanja da se pripremimo za budućnost. Bilo je reči i o evropskom putu Srbije, to je naš put, ali moramo da vodimo racionalnu politiku." #WEF20

