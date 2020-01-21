Лавров и Шојгу остају министри - Русија добила нову Владу
Први потпредсjедник Владе је Андреј Белоусов. Поред њега, премијер ће имати још осам замjеника.
Дмитриј Григоренко - шеф кабинета премијера;
Викторија Абрамченко;
Татјана Голикова;
Јуриј Борисов;
Дмитриј Чернишенко;
Јуриј Трутњев - задужен за Далеки исток;
Алексеј Оверчук;
Марат Хуснулин;
Министри:
Сергеј Шојгу - министар одбране;
Сергеј Лавров - министар спољних послова;
Максим Решетников - министар за економски развој;
Олег Матицин - министар спорта;
Олга Љубимова - министарка култура;
Владимир Колокољцев - министар унутрашњих послова;
Александар Новак - министар енергетике;
Евгеније Дитрих - министар саобраћаја;
Денис Мантуров - министар индустрије и трговине;
Максут Шадајев - министар комуникација;
Дмитриј Кобилкин - министар природних ресурса и екологије;
Михаил Мурашко - министар здравља;
Дмитриј Патрушев - министар пољопривреде;
Владимир Јакушев - министар грађевинарства;
Евгеније Зиничев - министар за цивилну одбрану, ванредне ситуације.
Сергеј Кравцов - министар просвете;
Александар Козлов - министар за развој Далеког истока и Арктика;
Антон Котјаков - министар за рад и соцојалну заштиту;