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21/01/2020 |  18:19 ⇒ 19:10 | Извор: sputniknews.com

Лавров и Шојгу остају министри - Русија добила нову Владу

Предсjедник Русије Владимир Путин потписао је указ о саставу нове Владе.Предсjедник Русије Владимир Путин потписао је указ о саставу нове Владе. Као што је познато - премијер је Михаил Мишустин.
Влада Русије (Фото: Sputnik/Сергеј Суботин) -
Влада Русије (Фото: Sputnik/Сергеј Суботин)

Први потпредсjедник Владе је Андреј Белоусов. Поред њега, премијер ће имати још осам замjеника.

Дмитриј Григоренко - шеф кабинета премијера;

Викторија Абрамченко;

Татјана Голикова;

Јуриј Борисов;

Дмитриј Чернишенко;

Јуриј Трутњев - задужен за Далеки исток;

Алексеј Оверчук;

Марат Хуснулин;

Министри:

Сергеј Шојгу - министар одбране;

Сергеј Лавров - министар спољних послова;

Максим Решетников - министар за економски развој;

Олег Матицин - министар спорта;

Олга Љубимова - министарка култура;

Владимир Колокољцев - министар унутрашњих послова;

Александар Новак - министар енергетике;

Евгеније Дитрих - министар саобраћаја;

Денис Мантуров - министар индустрије и трговине;

Максут Шадајев - министар комуникација;

Дмитриј Кобилкин - министар природних ресурса и екологије;

Михаил Мурашко - министар здравља;

Дмитриј Патрушев - министар пољопривреде;

Владимир Јакушев - министар грађевинарства;

Евгеније Зиничев - министар за цивилну одбрану, ванредне ситуације.

Сергеј Кравцов - министар просвете;

Александар Козлов - министар за развој Далеког истока и Арктика;

Антон Котјаков - министар за рад и соцојалну заштиту;