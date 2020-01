Евакуисани дијелови Канбере због пожара (ФОТО/ВИДЕО)

Овим је окончан краћи период предаха, а број неконтролисаних пожара на југоистоку земље поново је порастао.

Путеви су затворени, а власти су поручиле људима да напусте предграђа источно од Канбере или да не долазе у ову област.

На снимцима објављеним на друштвеним мрежама приказан је сиви дим изнад предграђа.

За сада нема извјештаја о повријеђенима или штети.

Канбера, Сиднеј и Мелбурн су током претходних седмица били међу градовима са највећим аерозагађењем у свијету због густог дима од пожара који су захватили растиње.

Стотине пожара у природи избило је у Аустралији од септембра. Погинуло је 29 људи и око милијарду дивљих животиња, а спаљено је 2.500 домова на површини већој од Аустрије.

Ватрогасци су искористили предах који је донијела киша уз пад температуре током претходне седмице да локализују пожаре, али је тај период окончан данас са повратком више температуре и јаког вјетра.