Савјет министара опредијељен за реформске мјере (ФОТО)

На састанку је разговарано о досадашњој сарадњи Савјета министара и УНДП-а, као и о могућностима даљње реализације пројеката од значаја за грађане БиХ

Тегелтија је нагласио да је нови сазив Савјета министара опредијељен, да уз пуно уважавање надлежности свих нивоа власти, настави предано да ради на реализацији реформских мјера с циљем економског развоја и побољшања привредног и пословног амбијента у БиХ.

Тегелтија је истакао и да су сви досадашњи пројекти са УНДП-ом успјешно реализовани, изразивши захвалност на помоћи коју је УНДП пружио институцијама и грађанима БиХ кроз различите програме Уједињених нација.

Верешева је честитала је предсједавајућем Савјета министара ступање на нову функцију, изразивши очекивање да ће добра сарадња бити настављена и убудуће.

Састанку су присуствовали резидентна представница УНДП-а у БиХ Стелијана Недера и замјеник резидентног представника УНДП-а у БиХ Сукроб Кошмухамедов, саопштено је из Савјета министара.

Deputy Reg. Director @UNDPEurasia @agiveres meets HE Tegeltija, Chairman @Vijeceministara. #UNDP remains dedicated to supporting on it’s path to the EU and achievement of #SDGs pic.twitter.com/leQOKIIx2s