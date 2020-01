Једна особа погинула, седам повријеђено у пуцњави у Сијетлу (ВИДЕО)

Жена је погинула након свађе на улици испред Мекдоналдсовог ресторана, док је повријеђено шест пролазника, саопштила је полиција и додала да трага за најмање двије особе, преноси Ројтерс.

- Особе су извадиле оружје, отвориле ватру, док су људи бјежали у различитим правцима. У пуцњаву је умијешано више људи - рекао је шеф полиције Сијетла.

BREAKING: Another night another shooting.



Today it's the community in #Seattle. How can we know where it will be tomorrow?



Today it’s 2,333 shot dead just this year. How many more by the end of tomorrow? #seattleshooting pic.twitter.com/155xeWbE8o