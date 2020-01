Стотине хиљада људи у Багдаду тражи одлазак Американаца из Ирака (ВИДЕО)

Како се наводи, демонстранти који протестују против америчког присуства на територија Ирака носе ирачке заставе и узвикују патриотске пароле.

Iraqis hold "million-man march" against U.S. forces presence in their country / #Iraq #IraqMillionManMarch https://t.co/DFcpypfDCC