Јак земљотрес погодио Турску: Измјерено 6,8 степени (ФОТО/ВИДЕО)

Министар унутрашњих послова Сулејман Сојлу рекао је да до сада није било жртава.

- Сивридге је озбиљно потресен. Спасилачке екипе се налазе на лицу мјеста, рекао је Сојлу.

Турска лежи у дрхтавом подручју, а земљотреси нису ријеткост.

Felt #earthquake (#deprem) M4.2 strikes 32 km SW of #Elazığ (#Turkey) 1hr 1min ago. Please report to: https://t.co/4HrImiMa3q pic.twitter.com/hodqjdYqMe