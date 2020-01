Застрашујући снимци након земљотреса у Турској: Број жртава расте (ВИДЕО)

Европско-медитерански сеизмолошки центар саопштио је да је исток Турске погодио земљотрес од 6,9 јединица Рихтерове скале.

#Turkey #Earthquake



▪️ Centered in #Elazig

▪️ 6.8 magnitude

▪️ 17 dead so far

225 wounded

About 100 building damaged lots of collapsed pic.twitter.com/d6osiT3f7R — The Famo (@luqiahmad) January 24, 2020

Епицентар земљотреса био је у округу Сивридге у ​​источној провинцији Елазиг, саопштила је владина агенција за катастрофе и управљање кризама.

- Било је врло застрашујуће, намјештај је пао на нас. Били смо напољу - рекла је Мелахат Хан (47) која живи у Елазигу, а преноси АФП.

Додала је да ће наредних неколико дана провести на селу, ван града.

Video shows destruction in what appears to be Elazığ, Turkey after 6.8 magnitude earthquake hit the region. #Elazig - pic.twitter.com/hisCgbEERf — Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) January 24, 2020

Министар унутрашњих послова Сулејман Сојлу рекао је да је у питању "озбиљан потрес".

Цитирао је извјештаје са терена према којима је четири од пет зграда оштећено у граду Сиврису.

Ројтерс јавља да се потрес осјетио и у сусједној Сирији, Либану и Ирану.

У сриједу је запад Турске погодио земљотрес, магнитуде 5,6 јединица Рихтера.

На Твитеру се појавио снимак из ТВ студија.

Видео приказује интензитет потреса, а осим пада стаклених предмета са зидова, гости у студију су били престрављени.

This footage brought back bad memories for me of Oct 8th 2005 quake in #Pakistan https://t.co/b7RbajI4w3#deprem #earthquake #Turkey



Thoughts are with our Turkish friends! https://t.co/xOOsBONK9t — Asfand (@AsfandeyarN) January 24, 2020

