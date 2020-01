У Турској након разорног земљотреса расте број жртава (ВИДЕО)

Епицентар земљотреса био је на 10 километара дубине, око 550 километара источно од Анкаре.

Најмање 14 особа је изгубило живот, саопштили су званичници. На друштвеним мрежама појавиле су се информације да има 17 жртава.

#Turkey #Earthquake



▪️ Centered in #Elazig

▪️ 6.8 magnitude

▪️ 17 dead so far

225 wounded

About 100 building damaged lots of collapsed pic.twitter.com/d6osiT3f7R