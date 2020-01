Ђоковић у четврфиналу, "освета" за Лајовића (ФОТО/ВИДЕО)

Тако је Ђоковић на извјестан начин "осветио" Душана Лајовића, којег је Шварцман савладао у претходној рунди и тиме спречио српски дуел у осминифинала првог гренд-слема у сезони.

Резултат по сетовима био је 6:3, 6:4 и 6:4, у окршају у којем је Новак био далеко бољи играч.

Први сет протекао је доброј игри на обје стране у првих седам гемова, да би онда српски ас направио брејк за вођство од 5:3 и мирно привео тај дио игре у своју корист за 6:3, за 40 минута на јаком сунцу у Мелбурну.

Но, тада је услиједио најбољи дио меча за Новака данас, пошто је са везао шест поена у низу (три на крају порвог и три на почетку наредног сета).

Ђоковић је био сигуран и убједљив против Шварцмана

Дакле, други сет Новак је отварио са два брејка, али потом дозволио Шварцману да врати један и смањи резултат на 3:1.

Међутим, то је било све што је аргентиски тенисер "добио", па је други сет завршен резултатом 6:4.

Трећи и посљедњи сет био је у егалу до петог гема, када Ђоковић одузима сервис ривалу и долази до брејка који је, испоставиће се, одлучио посљедњи сет (6:4) и на крају донио другом рекету свијета пласман у ново четвртфинале у Аустралији и укупно 45. на гренд-слем турнирима.

Шварцман није успио да изненади Ђоковића

Тамо га већ чека Канађанин црногорског поријекла Милош Раонић, који је такође са 3:0 у сетовима био бољи од Хрвата Марина Чилића.