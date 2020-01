Шпанија и Хрватска за злато, Норвежанима бронза (ФОТО/ВИДЕО)

Норвежани су у мечу за треће мјесто били бољи од Словеније 28:20. Ово је за Норвешку прва медаља на Европским првенствима.

У побједничком тиму најефекисанији је био Магнус Јонадал са седам голова, док је у репрезентацији Словеније најбољи био Деан Бомбач са пет погодака.

This is @SanderSagosen's 62nd goal of #ehfeuro2020 - he is now the record holder for the most goals scored in one EHF EURO, beating @LazarovKiril7's record from 2012!@NORhandball

#dreamwinremember pic.twitter.com/KdPJeir0Vz