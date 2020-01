Погинуо Коби Брајант (ФОТО/ВИДЕО)

Како извјештавају медији, свих пет лица која су се налазила у хеликоптеру погинула су изнад града Калабасас у Калифорнији у недјељу у јутарњим часовима.

Курт Сандовал, спортски коментатор АБЦ 7 из Лос Анђелеса поставио је твит у којем је потврдио да је Брајант погинуо у несрећи.

#BreakingNews

This is not a joke-Kobe Bryant was killed in a helicopter crash in Calabasas

Our ABC7 Desk has confirmed

#abc7eyewitness