Србија тугује за Брајантом: Обожавао је Новака Ђоковића

Цијела планета дивила се из сезоне у сезону маестралним партијама кошаркаша Лос Анђелес Лејкерса, а посебно су га вољели у Србији, јер је у више наврата умио да покаже нескривене симпатије.

Брајант је посебно волио и цијенио Новака, за којег је истицао да је јединствен и да је у разговорима са њим пуно научио о спорту, начину здравог живота и физичкој припреми, по којој је Ђоковић јединствен.

Коби Брајант је одушевио српске навијаче и љубитеље Новака Ђоковића и на посљедњем УС Опену, гдје је био специјални гост у студију, а на питање водитељке које је гласило "Рафа, Роџер или Новак", Коби је одговорио:

- Они су свето тројство тениса, али Новак је мој човјек - без размишљања је рекао петоструки НБА шампион.

Појаснио је тада и зашто Ноле, а не Рафа и Федерер.

- Имамо добар однос већ дуго времена. Мој бивши саиграч је Гасол, он је добар са Рафом, па се знамо и то је било ок, Федерер ми је послао рекет кад је чуо да играм тенис. Али, Новак је мој човјек.

Коби је открио да са Ђоковићем често прича о начину на који играчи у годинама морају да мисле о својој игри и одржавању тијела у топ форми.

- Много је припреме потребно и анализе меча, поготово против бржих и млађих ривала. Пратити тенденције, тако да се можеш припремити за оно што долази. Новак и ја смо много о томе причали, јер је он у фази да физички више није на нивоу на којем је био и сада ради на томе да се прилагоди на игру у фази када његово тијело више није као некад - говорио је тада Брајант.

20 years at the top. Incredible to witness you in action. Good luck @kobebryant pic.twitter.com/zeJVqYlld0