Ђоковић: Искрено тугујем, заувијек ћете живјети у нашим срцима (ФОТО)

Ђоковић је прокоментарисао трагичну несрећу у којој су Коби Брајант, његова кћерка Ђијана и још седморо људи изгубили живот.

- Искрено тугујем због данашњих вијести. Коби ми је био велики ментор и пријатељ. Ти и твоја ћерка ћете живјети заувијек у нашим срцима. Не постоје ријечи којима бих описао своје саучешће породици Брајант и свим породицама које пате због ове трагедије. Почивај у миру, пријатељу - написао је Ђоковић.

Новак, који се налази у четвртфиналу Аустралијан опена, је у петак причао о свом пријатељству са Брајантом.

Брајант је погинуо у недјељу ујутру у Лос Анђелесу када се срушио хеликоптер са деветоро путника.

My heart truly mourns over the news today. Kobe was a great mentor and friend to me. You and your daughter will live forever in our hearts. There are not enough words to express my deepest sympathies to the Bryants and every family suffering from this tragedy. RIP my friend pic.twitter.com/VRmgaOaITT