Јокић послије 24 поена: То је "Мамба менталитет" (ВИДЕО)

Јокић је прокоментарисао трагичну вијест да је Брајант, заједно са ћерком Ђијаном и још седморо људи, погинуо у паду хеликоптера у недељу.

- Да будем искрен, нисам могао да вјерујем. Питао сам се: 'Боже, да ли се ово стварно дешава?'. Ово је огроман губитак за све, поготово за његову породицу. Трагедија, сигурно", изјавио је Јокић.

Николу су новинари упитали какав је утицај Коби имао у Србији.

- Он је легенда. Не само овдје, већ широм цијелог свијета. Свијет је изгубио огромног узора, идола...

Добио је питање и о томе да ли га је икада упознао.

- Прве године овдје сам причао са судијама прије утакмице и он је био ту.

Непосредно након информације о трагедији, Никола је одиграо меч против Хјустона и забиљежио трипл-дабл у којем је имао 24 поена, што су многи видјели као више од случајности с обзиром да је Брајант током половине каријере носио дрес са тим бројем.

- Да будем искрен, ако о томе размислите на Кобијев начин - онда нема изговора, морате да се фокусирате на оно што волите да радите. То је 'Мамба менталитет' - подвукао је Јокић.

'It's the Mamba mentality'.



Nikola Jokic pays tribute to Kobe Bryant.#MileHighBasketball pic.twitter.com/avZQ4epB1V