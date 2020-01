Багдад: Три особе повријеђене у гранатирању америчке амбасаде (ВИДЕО)

Испаљено је пет ракета типа Каћуша, од којих су три пале директно на зграду Амбасаде.

Агенција АФП је јавила да је једна особа настрадала. За сада је непознато чији држављани су повријеђени у гранатирању америчке Амбасаде.

Наводно, хеликоптери су евакуисали људе из амбасаде.

#Breaking



"Seek shelter"

We are still advised to take cover in Union III, just across the road from the #US embassy in Green Zone #Baghdad. A few rockets allegedly hit nearby.

I didn't hear any explosions as we were in hard cover. pic.twitter.com/pj9U5KPUqi