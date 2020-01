Добитници Гремија одали почаст кошаркашу

Малада музичка звијезда је осим ове двије, освојила и награду за најбољи албум године за свој дебитанстки албум "Кад сви заспимо, куда идемо".

Она је освајањем тих награда претекла Тејлор Свифт као најмлађа особа која је икада добила награду. Њен старији брат, Финиас О'Конел такође је добио награде као продуцент године за свој рад на њеном албуму, који је иначе сниман у породичној кући.

Примајући награду за албум године, Били је рекла да мисли да је ту награду заслужила Аријана Гранде. Греми награду за видео године освојио је Лил Нас X за пјесму "Old Tоwn Road", као и златни грамофон за поп дуо или групни наступ, заједно са Билијем Рејем Сајрусом.

Пjевачица Лизо освојила је три награде, међу којима су оне за најбоље соло поп извођење за хит "Тruth Hurts", као и за традиционални R&B наступ и за савремени албум.

Иначе сам почетак церемоније протекао је у знаку погибије НБА играча Кобија Брајанта коме је одата почаст минутом ћутања, а главни програм вечери отвориле су пјевачице Лизо и Алиша Киз, обје поменувши великог спортисту.

Бивша прва дама Америке Мишел Обама добила је Гремија за најбољи изговорени албум, односно за аудио књигу "Beocoming", док је кантри пjевачица Тања Такер добила први Греми у 61. години, за најбољи кантри албум "While I'm Livin" и за најбољу кантри пjесму "Bring My Flowers Now".

Греми награду за најбољу компилацију за визуелне медије освојила је пјесма "Shallоw" коју изводе Лејди Гага и Бредли Купер.