САД потврдиле да је оборен амерички авион у Авганистану (ФОТО/ВИДЕО)

Он није објаснио узрок пада и изјавио је да подаци о жртвама нису доступни, наводи Спутњик Интернешнел.

- Изгледа да смо изгубили један од наших авиона. Не знам која је ситуација са посадом - изјавио је Голдфејн, некадашњи пилот ловца Ф-16ц обореног изнад Србије.

Портпарол америчких снага у Авганистану пуковник Сони Легет, изјавио је да нема индикација да је авион оборила непријатељска ватра.

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available.