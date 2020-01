Ђоковић повео са 1:0 против Раонића (ВИДЕО/УЖИВО)

11.04 - Ђоковић повео са 2:1.

10.58 - У другом сету обојица тенисера лако долазе до првих гемова на свој сервис – 1:1.

10.44 - Новак је послије експресног освајања гема на свој сервис поново мучио Раонића у наредном.

Опет је било 40:40, а потом и сет лопта за Ђоковића. Прве три није искористио, али јесте четврту – 6:4.

IDEMO



On his fourth set point, @DjokerNole breaks Milos Raonic for the first time to take the opening set, 6-4.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/9WyN8W29Gg — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020

10.30 - Раонић чува сервис 4:4

10.21 - Српски тенисер се након три сервис гема без изгубљеног поена суочио са брејк лоптом. Ипак, остао је смирен, спасао брејк лопту и освојио гем – 4:3.

10.10 - Ђоковић води 3:2

10.08 - Поново изједначење 2:2. Ђоковић пропустио брејк прилике

With nine losses under his belt, @milosraonic is looking to avoid becoming the 21st opponent that Djokovic has defeated on 10 occasions or more.



Can the Canadian blast his way to an upset tonight? #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/hNSOWBRqlq — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020

09.55 - Тенисери сигурни на сервису 1:1

09.50 - Почиње меч

09.40 - Ђоковић се загријава у посебној дуксерици - на којој су иницијали Кобија Брајанта, као и бројеви 8 и 24, које је носио док је играо за Лејкерсе.

09.30 - Ново одлагање, очекује се почетак у 9.40

09.25 - Мало статистике

09.20 - Раонићево загријавање

Oво je јубиларни десети међусобни дуел Новака и Милоша, а српски тенисер је добио свих претходних девет.

With a head-to-head, @DjokerNole starts the favourite in this quarterfinal.



However, unlike the seven-time #AusOpen champion, @milosraonic has not dropped a set at #AO2020.



Who advances to the final four? — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020

Посљедњи пут срели су се у четвртфиналу мастерса у Синсинатију 2018, када је Новак славио побједу у три сета - 7:5, 4:6, 6:3.

"I like the conditions, I'm starting to feel very, very comfortable and compact on the court."@DjokerNole needs to get past Milos Raonic tonight to keep his chase for #AusOpen No. alive. Can he do it? #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/FGTpgafX1a — AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020

Једном су играли и у Мелбурну, у четвртфиналу 2015, Ђоковић је побиједио у три сета са 7:6 (7-5), 6:4, 6:2.

Аустралијан опен игра се за наградни фонд од 71 милион аустралијских долара, а титулу брани управо Ђоковић.