Новак одао почаст Кобију Брајанту (ВИДЕО)

Он је уочи дуела са Милошем Раонићем у четвртфиналу Аустралијан опена изашао на терен у тренерци на којој су били исписани иницијали једног од најбољих кошаркаша свих времена, бројеви 8 и 24 и срце.

Tonight, it's @DjokerNole's turn to honor the late Kobe Bryant. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/IDzxsWhm6i