Ђоковић експресно заказао класик са Федерером!

Српском играчу је било потребно скоро три сата игре да стигне до свог осмог полуфинала у Мелбурну.

Тамо га чека стари познаник и велики ривал Роџер Федерер, који је нешто раније послије драме елиминисао Тениса Сандгрена.

Serbian sensation @DjokerNole def. Milos Raonic 6-4 6-3 7-6(1) to advance to his eighth #AusOpen semifinal, where he will meet Roger Federer for the 50th time. #AO2020 pic.twitter.com/ElT6H9jDAE