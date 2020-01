Новак заплакао: Коби је увијек био ту за мене... (ФОТО/ВИДЕО)

Други играч на свијету је и раније истицао да је имао присан однос са легендарним кошаркашем.

- Не знам шта да кажем у овом тренутку... Ужасно... Он је један од највећих спортиста свих времена. Инспирисао је мене и многе људе на свијету. Имао сам ту срећу да имам сјајан однос са њим претходних година. Увијек је био ту за мене када ми је био потребан савјет. Он је био мој ментор, мој пријатељ... Срцепарајуће је све то што се догодило - навео је Ђоковић.

