Симоновић МВП 17. кола АБА лиге (ВИДЕО)

Он је у тријумфу против Крке 88:61 имао 23 поена, 11 скокова, три асистенције, као и једну украдену лопту за 30 минута, односно индекс корисности 32.

Уједно, Симоновић је и најбољи скакач кола.

Најбољи асистенти са по 10 довања су Немања Гордић (Партизан), Лорензо Браун (Црвена звезда) и Кендрик Пери (Мега).

Watch him shine! Marko Simonović of @KKMegaBemax earned himself an MVP title in the #ABALiga Round 17 with his fantastic performance against @bckrka! pic.twitter.com/GP77X2rv7J