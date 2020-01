Снажан земљотрес јужно од Кубе, издато упозорење за цунами (ФОТО/ВИДЕО)

Првобитно је саопштено да је земљотрес био јачине 7,3 степена, али је Амерички интитут за геолошка истраживања /УСГС/ повећао магнитуду.

Епицентар потреса био је у мору између Јамајке, Кајманских острва и Кубе, на дубини од десет километара.

- Могући су опасни цунами таласи у кругу од 300 километара од центра земљотресда, дуж обала Јамајке, Кајманских острва и Кубе - саопштено је из Центра.

#Breaking: Update - USGS now predicts a 7.6 Magnitude of a #Earthquake between #Cuba and #Jamaica, with a depth to up 40KM meaning a #Tsunami is highly likely. - Developing pic.twitter.com/Jq6hvN15hD