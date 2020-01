Зверев у полуфиналу АО

Зверев је послије преокрета елиминисао Станисласа Вавринку у четири сета – 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Нијемац, седми носилац у Мелбурну, у полуфиналу чека бољег из дуела између Рафаела Надала и Доминика Тима, који играју од 9.30 часова.

Након очајног првог сета (10 неизнуђених грешака, 29% други сервис) у којем му је Вавринка одузео сервис у прва два сервис-гема, а он није имао ниједну брејк прилику, Зверев се разгоропадио.

Значајно је подигао ниво сваког сегмента игре, посебно сервиса, па је до краја меча имао 13 ас удараца наспрам четири ривала, те много бољи проценат искоришћености првог сервиса.

Осим тога, Нијемац је знатно мање гријешио од Швајцарца и послије мање од два и по сата борбе изборио прво полуфинале на неком Гренд слему у каријери.

Grand Slam semifinalist ✅@AlexZverev comes from a set down to def. Stan Wawrinka 1-6 6-3 6-4 6-2 to advance to his maiden #AusOpen semifinal.#AO2020 pic.twitter.com/OhexMEEySH