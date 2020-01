Вучић, Вишковић, Тегелтија и Шпирић у Дрвару (ФОТО)

С предсједником Србије, у Дрвару су и премијер Српске Радован Вишковић, предсједавајући Савјета министара Зоран Тегелетија и делегат СНСД-а у Дому народа Никола Шпирић.

Они су присуствовати отварању филијале Комерцијалне банке у Дрвару, а потом је предвиђен и обилазак Дома здравља.

"Hvala vam na dočeku i gostoprimstvu, dragi prijatelji. Došli smo da vidimo jesmo li uradili ono što smo obećali. Obilazak fabrike i zvanično otvaranje podružnice banke pokazuje samo da želimo da radimo ono što smo vama obećali pre nekoliko meseci i dalje ćemo pomagati Drvar." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju filijale Komercijalne banke u Drvaru.

