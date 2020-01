Вучић најавио помоћ Србије Дому здравља (ФОТО)

Вучић је прије посјете Дому здравља рекао да ће Влада Србије помоћи овој здравственој установи како би грађани имали адекватну заштиту.

- То ће помоћи побољшању услова за лијечење пацијената - истакао је Вучић.

Predsednik Vučić u obilasku Doma zdravlja u Drvaru.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Jan 29, 2020 at 2:50am PST