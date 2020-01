Отворен погон фабрике Jумко (ФОТО)

Планирано је да буде запослено још 20 људи.

Јована Арсић Вребац изразила је задовољство што је добила посао у Јумку.

"Srećan sam što smo ispunili obećanje i što ove divne žene danas rade. Potrudili smo se da i u Jumku plate povećamo i nadam se da ćemo to nastaviti u budućnosti. To je bio naš posao i to smo uradili. Činjenica je da u svakoj opštini u Republici Srpskoj radimo po jedan važan projekat, to se ranije nikada nije dešavalo." - Predsednik Vučić obišao je novootvoreni pogon fabrike Jumko u Drvaru.

