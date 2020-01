Партизан побиједио Дарушафаку (ВИДЕО)

Утакмица је почела минутом ћутања у част трагично преминулих Кобија Брајанта и Роберта Арчибалда.

Први поени виђени су тек у другом минуту када је Џони Хамилтон био стријелац.

Партизан је слабо почео меч. Величковић је погодио првих пет поена док је Хамилтон на другој страни био сјајно расположен.

У неколико наврата је Дарушафака стизала до предности од два и више поседа, да би се Партизан успјешно враћао у игру, а дионица је окончана поенима Уроша Трифуновића.

Друга четвртина је протекла у правој доминацији Партизана. Гости нису постигли кош читавих пет минута, а за то вријеме је Немања Гордић уз помоћ Мозлија и Пејџа успио да "запали" Пионир.

