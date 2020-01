Ђоковић против Федерера за финале АО (УЖИВО)

10.07 - Федерер направио брејк на 3:1.

10.00 - Ђоковић смањује разлику на 2:1.

9.56 - Прву брејк шансу користи Федерер и води са 2:0.

9.52 - Каква борба већ у првом гему! Две брејк лопте је имао Ђоковић, али је Федерер одличним сервисима успио да се извуче и освоји први гем на мечу.

Two break points saved ✅ @rogerfederer holds for 1-0 to begin this much-anticipated encounter against Djokovic. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/9rvEwmkWdo

9.45 - Почео је меч, Федерер први на сервису...

9.38 - Ђоковић и Федерер су изашли на терен, ускоро ће почети меч...

There's nothing quite like a light show to build the anticipation for the night session!



Are you ready for Djokovic [2] vs Federer [3]?#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/cylCNnhNaI