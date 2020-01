Хиљаде људи блокиране на броду због коронавируса (ФОТО/ВИДЕО)

Кинески пар стигао је у Италију 25. јануара и истог дана се укрцао на брод "Коста Смералда" у Савони. Они су касније добили грозницу и имају респираторне проблеме.

Брод је ове седмице посјетио Марсеј, Барселону и Палма де Мајорку, а данас је пристао у Чивитавекији, сјеверно од Рима.

Coppia di cinesi con febbre alta su nave crociera a #Civitavecchia, bloccati seimila passeggeri: sospetti per #Coronavirus, in isolamento nell'ospedale di bordo, raggiunti dai medici dello#Spallanzani per realizzare i test#ioseguoTgr @TgrRaiLazio pic.twitter.com/ZOZXihg3G6