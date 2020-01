НБА мијења формат Ол-стар меча у част Кобија Брајанта

Највећа промјена јесте мењање формата Ол-стар меча. Ево и о чему се ради:

Тимови Леброна Џејмса и Јаниса Адетокумба надиграваће се у три четвртине (по 12 минута) и свака четвртина ће почети од нуле, односно резултатом 0:0.

На почетку четврте четвртине сабраће се резултати из прве, друге и треће дионице и послије тога ће се поставити "коначан циљ поена".

Када се постави "коначан циљ", односно онолико поена колико екипа треба да постигне да би побиједила на мечу, тимови ће играти до тренутка до којег један од два тима не постигне зацртану цифру. Вријеме није важно, посљедња четвртина може да траје пет минута, а може и 25, све зависи ко први стигне до цифре.

