Пуцњава на имању Доналда Трампа на Флориди (ФОТО/ВИДЕО)

Оне су возилом пробиле два безбејдносна контролна пункта испред предсједниковог Клуба Мар-а-Лаго у Палм Бичу.

BREAKING: two female suspects now in custody after breaching two barricades near the winter white house Mar a lago on Palm Beach / pursued by FHP - shots fired into the vehicle @WPBF25News pic.twitter.com/t73iSxWJJZ