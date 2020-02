Цедевита Олимпија прекинула "црни низ" и побиједила ФМП

Цедевита Олимпија је била у нешто лошијој ситуацији са чак четири пораза у низу, али су против ФМП-а то успјели да прекину.

THE END: @KKCedOL get back on the winning track with an important overtime win over @BCFMP in Belgrade! #ABALiga pic.twitter.com/hEcSLM1BDn