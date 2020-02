Ђоковић се присјетио Кобија: Постоје битније ствари у животу (ВИДЕО)

Ђоковић је освојио Аустралијан опен победом над Домиником Тимом послије драматичних пет сетова.

У изјави послије меча, по подизању осмог шампионског трофеја у Мелбурну, Новак је дијелом причао и о стварима ван тениса.

- Десиле су се неке очајавајуће ствари почетком 2020. године. Велики пожари у Аустралији, конфликти у свим дијеловима свијета, људи који умиру сваког дана, а једна особа коју сам сматрао веома блиском себи, која ми је била као ментор, је умрла заједно са својом ћерком - изјавио је Ђоковић додавши да се ради о Кобију Брајанту.

"He was a mentor to me."



Djokovic remembers Kobe Bryant pic.twitter.com/pyKi8IZaH2