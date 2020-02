Терористички напад у Лондону, троје људи избодено (ВИДЕО)

Пријављено је да је неколико особа избодено, а видео-снимци који се дијеле на друштвеним мрежама приказују наоружану полицију на улицама.

Полиција је на Твитеру објавила како је напад повезан с тероризмом.

3 people stabbed, they're on the floor, not sure if dead or alive, and the responsible had a knife. Fires were shot from the police.#streatham #news pic.twitter.com/sx7HxSDDMc