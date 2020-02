Ђоковић поново у епизоди "Not too bad" (ВИДЕО)

Баш као и прошле године у Мелбурну, забава на конференцији за новинаре је на високом нивоу.

Прије тачно годину дана италијански новинар Убалдо Скангата изговорио је чувено "Not too bad", у преводу "Није лоше".

Добро расположени Новак поново се нашалио са специфичним Убалдовим акцентом, што је изазвало смијех у конференцијској сали.

