Директор СЗО се закашљао, па рекао: "Не брините, није корона" (ВИДЕО)

Од коронавируса у Кини умрло је 362 људи, а више од 17.000 заражено је вирусом који је избио у граду Вухан. Гебрејсус је навео да је још 151 случај пријављен у 23 друге земље, од Сједињених Држава до Јапана, преноси Ројтерс.

Он је изјавио и да нема потребе да државе у покушају да зауставе ширење коронавируса предузимају мјере које "непотребно утичу на међународна путовања и трговину".

- Позивамо све земље да спроведу досљедне одлуке засноване на доказима - рекао је Гебрејус извршном одбору СЗО.

