На крузеру који је у карантину и 14 држављана Србије (ВИДЕО)

Дачић је рекао да је Министарство спољних послова Јапана обавијестило Београд да се на броду који је стављен у карантин због вируса корона налази 14 држављана Србије - 12 чланова особља и двоје путника, као и један држављанин Црне Горе, пренио је РТС.

Дачић је нагласио да је Амбасада Србије у Токију контактирала држављане Србије на том броду и да су они добро.

Додао је да ће сви путници морати да остану у карантину 14 дана.

Десет особа са крузера који се са 3.700 путника вратио из Хонг Конга и пристао у јапанској луци Јокохома, заражено је вирусом корона.

JUST IN: More than 10 people aboard a Japanese cruise liner have tested positive for #coronavirus, Japan's @tbs_news reported, after all 3,000+ passengers were quarantined earlier Tuesday pic.twitter.com/I6Z4iqIMEB