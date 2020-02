Друга болница изграђена у рекордном року - критике стижу са свих страна (ФОТО/ВИДЕО)

Очекује се да ће ускоро почети тестирање новог антивирусног лијека на првој групи пацијената, пренио је АП.

Људи са блажим симптомима пребачени су у импровизоване болнице у спортским центрима, изложбеним салама и другим јавним просторима.

Time-lapse video: Leishenshan Hospital main construction complete. This is the 2nd the second emergency hospital built in #Wuhan, #China to cope with the demands of the #CoronavirusOutbreak after the Huoshenshan Hospital.



(Credits:@JackLia07395567) pic.twitter.com/1578i6z4sr — CGTN Global Business (@CGTNGlobalBiz) February 6, 2020

Здравствени систем у централном граду Вухану, гдје је епидемија први пут откривена у децембру, преплављен је хиљадама обољелих.

Нова болница са 1.500 кревета, специјално изграђена за пацијенте који су заражени коронавирусом, отворена је неколико дана након што је болница са 1.000 кревета са монтажним одјељењима и изолационим просторијама почела да прима пацијенте.

Leishenshan Hospital, the second specialized #coronavirus hospital in Wuhan, nears completion pic.twitter.com/iWgvoG2mDK — China News (@Echinanews) February 5, 2020

Вухан има још 132 мјеста за карантин са више од 12.500 лежајева, навела је званична кинеска новинска агенција Синхуа.

After 10 days' work, Wuhan's second SARS treatment-model hospital starts delivery https://t.co/Vr8W6Huylf pic.twitter.com/wrZnM0saLg — China Xinhua News (@XHNews) February 6, 2020

Кинеске здравствене власти пријавиле су 563 смртних случајева и векики скок броја заражених - 28.018.

По објављивању информације да је отворена и друга болница у Кини у којој ће се збрињавати пацијенти заражени од коронавируса, на друштвеним мрежама су се појавиле и критике.

#China Video from #Wuhan Fangcang Hospital built in a few days to "quarantine" Wuhan citizens with mild to moderate #WuhanCoronavirus symptoms.



The complete lack of isolation and medical equipment in this "hospital" tells us it is virtually a death camp.pic.twitter.com/qoqiYbIZ0y — W. B. Yeats (@WBYeats1865) February 6, 2020

Један од корисника друштвене мреже Твитер подијелио је видео на којем се види да се велики број пацијената налази у истој просторији коју је назвао "камп смрти", те да нису изоловани, што није прихватљиво.

Други корисник је болницу упоредио са затвором уз коментар "Добродошли у пакао".