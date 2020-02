Коначно кров на Ролан Гаросу - Филип Шатрије у новом руху (ФОТО/ВИДЕО)

Организатори Отвореног првенства Француске на друштвеним мрежама похвалили су се да је стадион Филип Шатрије добио "капу".

У радове је инвестирано више од двије године и биће централни терен у новом руху биће спреман за овогодишњи Гренд слем у Паризу.

Philippe-Chatrier court’s roof is ready ! How does it work ? #RolandGarros pic.twitter.com/Mgybr7s1yw

Кров се састоји од 11 крила од по 330 тона и покрива површину од једног хектара.

Тако су организатори, толико критиковани због слабог улагања у инфраструктуру, ријешили проблем са кишом, бар на том терену.

From right after #RolandGarros 2019 to the very last truss: here's the whole story of the Chatrier court's roof in pictures >> https://t.co/L8TCecucyo

© C.Guibbaud/FFT pic.twitter.com/NT6rPcUif8