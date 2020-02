Преко 100 хиљада људи на улицама широм Француске (ВИДЕО)

На протесту је генерални секретар синдиката ЦГТ Филип Мартинез осудио "лажни закон" о томе и најавио да ће се протести наставити.

Министарство је навело да је у Француској протестовала 121.000 људи, од којих 15.000 у Паризу и по неколико хиљада у Лиону, Марсеју, Тулузу, Бордоу и другим већим градовима.

На првом протесту против реформе пензија, 5. децембра, било је 806.000 окупљених по Француској.

Unbelievable.



France has shown up AGAIN for another massive protest.



Countries around the world are rising up.



And now Democracy in the United States is being steadily dismantled.



It’s our turn to rise.



pic.twitter.com/AYrQFiHEyq