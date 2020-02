Масовна туча у Казахстану: Има погинулих, десетине кућа запаљено (ВИДЕО)

Према његовим ријечима, у почетном сукобу у селу Масанчи недалеко од границе Казахстана и Киргистана учествовало је око 70 људи, након чега је из других села дошло још 300 људи.

Морала је да интервенише полиција, а у сукобима са мјештанима из ватреног оружја су повријеђена два полицајца.

ужасные события. Смотри предыдущие видео в ленте @kris.p.almaty.official

A post shared by Kris P Brothers (@kris_p_brothers_official) on Feb 7, 2020 at 11:13am PST