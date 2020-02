Вучић: Очекивано да Србија буде испред свих у региону (ФОТО)

- Честитам министру и начелнику Генералштаба што су нас Американци ставили на 63. место по ватреној снази. Прошле године смо били на 70. мјесту - рекао је Вучић приликом ненајављене посјете припадницима 5. батаљона Војне полиције у касарни "Топчидер" у Београду.

"Zadovoljan sam što smo za kratko vreme, u poslednjih pet godina, mnogo toga uspeli da uradimo posle teških reformi. Radićemo na daljoj balističkoj zaštiti naših vojnika, uzimanju pancira, naše fabrike proizvode. Ključna stvar su plate, mislim da su generali, pukovnici i potpukovnici zadovoljni, ali plate vojnika moramo da povećamo. Da bismo imali veći broj vojnika, to moramo da uradimo, to je stvar koja nam je važna. Imamo oružja više. Stanje je mnogo bolje, ali moramo još da radimo, da se ubrza izgradnja stanova za vojnike i verujem da ćemo biti još uspešniji. " - Predsednik Vučić obišao je kasarnu na Topčideru.

