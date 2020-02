Авиони бржи од олује – оборен рекорд у брзини лета између Њујорка и Лондона (ФОТО)

Путнички авион "боинг 747-436" летио је изнад Атлантика у ноћи између суботе и недјеље, док Британија очекује олују "Кира", најснажнију у посљедњих седам година.

Судећи према подацима са сајта Флајт радар, авион је полетио са аеродрома "Џеј-Еф-Кеј" и стигао је на "Хитроу" за само четири часа и 56 минута.

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt



If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh