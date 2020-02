Лука Јовић коначно стријелац за Реал (ВИДЕО)

Није почело идеално за Реал у Памплони, пошто је домаћин повео голом Гарсије у 14. минуту.

Ипак, Реал није посустајао, па је преокренуо до полувремена. Иско је погодио у 33. минуту, а потом и Рамос, пет минута касније.

Лукас Васкез је отклонио све дилеме у 84. минуту, када је повисио на 3:1. Лука Јовић је прилику добио у 88. минуту, а у другом минуту судијске надокнаде је постигао гол.

Jović finally scores his second goal in La Liga. Let's hope this is the turning point and a confidence booster for him. Need him to pitch in more often now being at the business end of the season, more so with Benzema misfiring. Grande Luka!pic.twitter.com/eeZHIqp9Wx